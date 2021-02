Thurgovie – Sierre 3-2 (0-1 3-1 0-0)

Arbitres : MM. Massy, Ströbel; Gurtner et Baumgartner.

Buts: 10e Castonguay (M. Montandon, Asselin/5 c 4) 0-1, 24e Rimann (M. Montandon, Meyrat) 0-2, 25e Wetli (Brändli, Brennan) 1-2, 32e Rundqvist (Brennan, Ang/5 c 4) 2-2, 40e Scheidegger (Ang/5 c 4) 3-2 .