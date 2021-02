Battu à Biasca par les Ticino Rockets (3-2), Viège, qui pointe à la 7e position, accuse désormais un passif de 17 points sur l’équipe entraînée par Dany Gelinas alors qu’il n’a plus que sept matches à disputer av ant que le rideau ne se baisse (21 unités en jeu). Le HC La Chaux-de-Fonds, qui s’est incliné dans le temps supplémentaire contre Langenthal (3-4), est dans une posture identique.

La victoire des hockeyeurs du Valais central ne souffre d’aucune discussion. Si l’on fait abstraction de séquences où ils ont péché par suffisance, Guillaume Asselin et ses coéquipiers n’ont pas eu besoin de trop mouiller le maillot pour déposer trois points dans leur panier contre un contradicteur déjà éliminé de la course aux pré play-off et qui était de surcroît privé des services de l’un de ses étrangers.