Hockey – Sierre perd et peut dire au revoir à la 6e place

Le HC Sierre a fait plus qu'illusion pendant une moitié de match, face aux puissantes souris soleuroises. Mais le but encaissé à la 34e sur un effort de Lukas Lhotak a précipité sa perte. Et comme dans le même temps Viège est allé s'imposer en Thurgovie (1-4), les joueurs de la Cité du Soleil ne peuvent plus guère rêver à accrocher la 6e place, qui les aurait envoyés directement en play-off.