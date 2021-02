Eric Castonguay et les Sierrois auraient pu s’éviter une fin de partie difficile.

Le HC Sierre a dû cravacher avant d’ajouter des points dans sa besace saisonnière, lundi soir à la patinoire de Graben. Face à un Thurgovie besogneux et accrocheur, dont le fore-checking constant a réduit l’espace de manœuvre des «rouge et jaune», le club entraîné par Dany Gelinas a longtemps été en panne de solution avant de sourire dans la séance de tirs aux buts (3-2).

Coup sur la tête à la 59e

À moins de deux minutes du coup de klaxon, alors qu’ils menaient 2-1, ils se sont retrouvés en désavantage numérique suite à une faute un peu bébête d’Arnaud Montandon. Après avoir remporté l’engagement, les Alémaniques se sont installés dans la zone défensive adverse, ont remplacé leur gardien par un sixième joueur de champ et fait rougir la loupiote. 2-2.

À court de souffle

Le problème, c’est que le team surprise de la première moitié de la saison de Swiss League traverse aujourd’hui une phase un brin plus compliquée. Il semble s’essouffler dans les méandres d’un calendrier exigeant. Et les fondamentaux du jeu enseigné par Gelinas ne sont plus appliqués que de manière parcimonieuse.