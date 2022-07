Valais : Sierre retarde la mise en service de sa patinoire

Les autorités de la Ville invoquent des raisons écologiques et économiques pour justifier cette décision, qui met le club de hockey local en difficultés au moment de préparer la saison.

La préparation de la saison, qui débute mi-septembre, s’annonce plus compliquée que prévu pour le HC Sierre.

Chaque année, ceux qui ne sont pas particulièrement fans de hockey sur glace s’étonnent de voir la saison débuter si tôt, à savoir à la mi-septembre. Mais cette reprise se prépare bien en amont et, du côté du HC Sierre, les choses se présentent plutôt mal. En effet, la commune de Sierre a décidé de retarder d’une dizaine de jours la fabrication de la glace à la patinoire de Graben, invoquant des motivations économiques et écologiques, rapporte «Le Nouvelliste». Cité par le quotidien, le conseiller communal responsable du sport estime «inacceptable» de produire de la glace alors qu’il fait 36 degrés dehors et que le coût de l’énergie prend l’ascenseur. Mais il assure que la patinoire sera prête le 12 août, jour où le HC Sierre doit recevoir Lausanne pour son premier match de préparation.