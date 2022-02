Hockey sur glace - Sierre se relance dans la course à la sixième place

Les Valaisans se sont imposés 3-5 sur la glace du Schoren, face à un adversaire mieux classé et jamais facile à maîtriser à domicile. Après avoir mené de deux longueurs au terme des 20 premières minutes (buts de Maxim Montandon 17e et Beauregard 20e), les visiteurs ont toujours fait la course en tête: 1-3, puis 2-5 avec des réussites d’Arnaud Montandon (24e), Heinimann (26e) et Beauregard (36e). À noter d’ailleurs le réveil offensif du Québécois, avec ses deux goals, auxquels il faut rajouter un assist. Et c’est Arnaud Montandon qui a bouclé l’affaire à la 51e avec le 3-6, puis à la 58e avec le 3-7.