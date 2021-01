Si le club du Valais central a transpiré avant de pouvoir esquisser un sourire et respecter la hiérarchie, il a pu compter sur le brio du héros de fin de semaine sur la carte du hockey suisse. Après avoir inscrit le but de la victoire pour Genève-Servette contre les ZSC Lions en Swiss League vendredi (3-2 ap), Guillaume Asselin a été décisif avec le HCS à Graben. Sa fiche: un but, une mention d’aide et le tir aux buts de la victoire.