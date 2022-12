Hockey: Sierre s’offre La Chaux-de-Fonds aux tirs au but

Sierre et son top scorer Arnaud Montandon ont pris le meilleur sur le HC La Chaux-de-Fonds.

Après un succès dans chaque camp, le troisième affrontement de la saison entre le HC La Chaux-de-Fonds et le HC Sierre a tourné en faveur des Valaisans. Ce derby, joué devant 2583 spectateurs à la patinoire des Mélèzes, a été accroché et indécis. Les hommes d’Yves Sarault ont fait la différence lors des tirs au but.