Valais: il se shootait au gaz hilarant au volant sur l'autoroute

L’homme de 29 ans présentait «des symptômes paranoïaques» et a fini aux Urgences.

Imaginez: vous voyez un automobiliste à la conduite hésitante sur l’autoroute, vous regardez qui est au volant et vous voyez un homme avec un ballon gonflable dans la bouche en train de se shooter au gaz hilarant. C’est exactement la scène à laquelle ont assisté des policiers valaisans, dimanche dernier, vers 18 heures, sur l’A9, à la hauteur de Sierre (VS). «Il était complètement désorienté et présentait des symptômes paranoïaques», raconte la police cantonale, après l’avoir arrêté.