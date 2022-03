StayC : Sieun est devenue chanteuse contre l’avis de tous

La membre du girls band de K-pop StayC a écouté son cœur plutôt que son entourage pour faire un choix crucial sur sa carrière.

Si StayC connaît le succès, c’est grâce aux prouesses vocales de ses membres, dont Sieun fait partie. La Sud-Coréenne est bluffante, capable aussi bien de poser une voix délicate que puissante ou même extrêmement aiguë comme dans le single «Same Same». Et dire que l’artiste de 20 ans a failli ne jamais faire partie du groupe. «J’étais actrice depuis l’âge de mes 9 ans. Je jouais dans des séries à succès. Puis un jour, j’ai eu envie de devenir chanteuse. Tout le monde m’en a dissuadé. Les gens me demandaient pourquoi je cherchais la difficulté alors que j’avais une voie facile à suivre. J’ai écouté mon cœur», s’est-elle souvenue pour le magazine de mode «W Korea».

Depuis la sortie de l’EP «Young-luv.com», StayC a assis son statut de groupe parmi les plus prometteurs de K-pop de la nouvelle génération. C’est une juste récompense, estime Sieun. «Tout ça n’est pas dû à la chance, mais au travail que nous effectuons. Je suis plus heureuse lorsque l’on me dit que je suis talentueuse que quand on me dit que je suis jolie. Toutes les filles du groupe ressentent la même chose. Nous sommes des acharnées de l’entraînement. Nous donnons tout pour StayC», a raconté la seule blonde de la formation.