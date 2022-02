Test : «Sifu»: ce jeu français rend complètement fou

Ceux qui avaient souffert avec «Returnal» vont comprendre leur douleur avec le dernier-né du studio parisien Sloclap.

Roguelite par excellence, «Sifu» met en scène la vengeance d’un jeune amateur de kung-fu contre un clan composé de cinq maîtres d’arts martiaux charismatiques. Le but consiste à enchaîner les cinq niveaux d’une traite en mourant le moins possible. Heureusement, le héros possède un bracelet magique lui permettant de ressusciter après un échec. Mais à chaque retour, l’âge augmente, ainsi que la force, au détriment de la barre de vie. Après la septantaine, la mort sonne la fin de la partie. Ensuite, on recommence avec des raccourcis ou des améliorations qu’on a glanés dans les essais précédents.

Disposant d’une direction artistique admirable et d’animations bluffantes, «Sifu» excelle également dans le level design et propose des musiques d’ambiance sublimes. Néanmoins, il souffre de deux défauts majeurs: la caméra, capricieuse, rend souvent dingue, et la différence de timing entre la parade et l’esquive s’apparente presque à de la torture psychique. Reste tout de même un excellent jeu à qui saura faire fi de ces désagréments.