Yverdon-les-Bains (VD): Signalement de violences: «L’étape suivante, c’est les pompes funèbres?»

Après deux féminicides présumés sur sol vaudois, et une tentative à Genève, le tout en une semaine, une situation vécue à Yverdon-Les-Bains peut donner froid dans le dos. Lydia*, témoin d’une scène de violence conjugale lundi soir, estime en tout cas que si celle-ci n’a pas fini plus mal, ce n’est pas grâce à l’intervention de la police.

«Deux heures après, la police était de retour»

«Il était 22h, ce couple était dans la rue devant chez moi. Il était visiblement ivre, et violent avec elle, il la contrôlait physiquement, et la forçait à l’embrasser alors qu’elle le repoussait», raconte Lydia. Comme d’autres voisins, elle a appelé la police, puis est descendue pour porter secours à la victime. L’homme a été pris en charge, difficilement, confirme la police, car très agressif.

Problème, selon Lydia: identifié et entendu, l’homme aurait été relâché sans autre précaution. «Nous avons raccompagné la femme chez elle, car elle n’était pas en état de parler à la police. Ils n’ont pas cherché à savoir qui elle était, ni comment elle allait. Ils n’ont pas pris nos témoignages non plus, à part nous demander si c’est Madame qui avait commencé.» Résultat, deux heures après, les agents étaient de retour suite à de nouveaux appels. L’homme tambourinait contre la porte de l’appartement où se trouvait sa conjointe, fermée à clé.