Genève

Signalisation au sol des zones 20 km/h: Il faut tout effacer

Les marques roses et les traces de pied peints sur la route, dans les zones de rencontre, ne sont pas conformes. Le Canton somme la Ville de les retirer.

Le bitume gris est devenu récemment bariolés dans les zones de rencontre au centre-ville. Carrés roses bonbon, signalisations idem, traces de pied et d’animaux jaunes vifs: un choix coloré «pour que les usagers prennent conscience des nouveaux aménagements de mobilité douce», selon la Municipalité. Ce n’est cependant pas du goût du Canton. «L’idée est sympathique mais pas forcement pertinente; et surtout, ces marquages ne sont pas réglementaires», relève Roland Godel, porte-parole du Département des infrastructures (DI). Les empreintes, et la couleur rose de la signalétique, sont dans le collimateur du conseiller d’Etat Serge Dal Busco (ndlr: excepté pour les places de parc, seuls le blanc et le jaune sont autorisés sur la chaussée, stipule l’article 72 de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière). Le magistrat PDC a demandé il y a quelques jours à la Ville de les effacer «rapidement».