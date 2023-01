France: introuvable depuis six jours, Sihem aurait été enlevée

France : «Sihem n’a pas disparu de son plein gré»

Les autorités de la région de Nîmes remuent ciel et terre pour retrouver Sihem, une lycéenne de 18 ans disparue depuis six jours. La piste de l’enlèvement est privilégiée.

Sihem Belouahmia est partie sans ses papiers et son porte-monnaie. Facebook

Qu’est-il arrivé à Sihem? Cette lycéenne de 18 ans est introuvable depuis mercredi 25 janvier et ses proches sont plongés dans une insoutenable angoisse. Pour l’heure, les efforts de la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes (sud) et ceux de la brigade cynophile n’ont rien donné. Après avoir ouvert une enquête pour disparition inquiétante, les autorités privilégient désormais la piste d’un enlèvement avec séquestration, rapporte Franceinfo.

«Visiblement, les enquêteurs ont des éléments suffisants pour penser que Sihem n’a pas disparu de son plein gré», explique au «Parisien» Me Sara Benlefki, avocate de la famille. Sihem, une jeune fille a priori sans histoire, a quitté le domicile de sa grand-mère mercredi dernier vers 23 h 10. La femme de 95 ans, qui vit dans un logement social, était déjà au lit à ce moment-là. «Ma mère l’a entendue rentrer vers 23 heures puis ressortir dix minutes plus tard. Elle a entendu la porte se refermer. Puis plus rien», explique Rabah, le père de la lycéenne.

Selon lui, sa fille est partie sans sa carte d’identité ni son porte-monnaie. Elle avait son smartphone sur elle, a appelé une copine en visioconférence, mais ne répond plus aux appels de ses proches depuis. «Le soir de la disparition, il faisait nuit noire et très froid, – 4°. Et il n’y avait personne dans les rues», indique un voisin inquiet. Les enquêteurs ont entendu plusieurs personnes depuis vendredi et fait du porte-à-porte.

Un jeune homme connu de la justice et spontanément mis en cause par l’entourage de Sihem a été entendu dimanche, selon 20minutes.fr. Il ne semble toutefois pas qu’il ait fait l’objet d’une garde à vue après son audition. «Chaque instant qui passe nous éloigne un peu plus de la vérité et cela entraîne une terrible souffrance pour les parents et ses proches. Nous espérons avoir un dénouement heureux», conclut Me Benlefki.