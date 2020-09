Chimie : Sika prévoit une embellie au deuxième semestre

Le spécialiste des produits chimiques n’a visiblement pas été déstabilisé par la crise du coronavirus.

Sika n’a pas été déstabilisé par la crise du Covid-19. Le patron du groupe zougois actif dans la construction et l’industrie a confirmé la progression en pleine crise pandémique lors de la journée des Investisseurs à Zurich. «Grâce à notre grande vitesse de mise en œuvre et à notre proximité avec nos clients, nous avons pu saisir des opportunités commerciales et gagner des parts de marché supplémentaires», a-t-il affirmé, selon un compte rendu publié mercredi.