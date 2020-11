Tout sourire, Alexander pose à côté de sa voiture, une bière à la main. À première vue, on comprend mal ce qui peut rendre ce jeune homme de 27 ans si heureux: son véhicule est complètement détruit. On saisit mieux l’euphorie du Russe en regardant les images de vidéosurveillance, enregistrées ce jeudi matin à Vladivostok (sud-est). Alexander et sa femme Daria, qui venaient de s’acheter une nouvelle voiture, s’apprêtaient à prendre la route, mais il a fallu dégeler le véhicule.