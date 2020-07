LA NIèCE DE TRUMP SE CONFIE

«S’il est réélu, c’est la fin de notre démocratie»

Le livre explosif de Mary Trump est sorti mardi aux États-Unis. À cette occasion, la pyschologue s’est confiée à ABC News.

Le livre que Donald Trump ne voulait surtout pas voir sortir a été publié mardi aux États-Unis. Intitulé «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» («Trop et jamais assez: comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde»), le brûlot de la nièce du président américain est déjà numéro 1 des ventes sur Amazon.