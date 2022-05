Polémique en Croatie : «S’il naît, il sera comme un légume»

Alors qu’elle remplit tous les critères pour se faire avorter en raison de l’état de santé de son foetus, une trentenaire devra mettre un terme à sa grossesse en Slovénie.

Le scandale a éclaté au moment où les Etats-Unis sont secoués par une tempête politique dans l’attente d’un arrêt de la Cour suprême qui pourrait menacer le droit à l’avortement. L’IVG est également contestée dans le petit pays des Balkans, où des groupes soutenus par l’Eglise ont tenté en vain en 2017 d’obtenir son abolition et où une majorité de médecins refusent de la pratiquer.

La porte claquée au nez

Fin avril, durant son sixième mois de grossesse, Mirela Cavajda a appris que son enfant à naître était atteint d’une tumeur au cerveau agressive qui risquait de le tuer et en cas de survie, provoquerait de très lourdes malformations.

«S’il naît, il sera comme un légume», a-t-elle dit en pleurs aux médias locaux. «Je suis rentrée chez moi et j’ai regardé le mur fixement», a poursuivi cette femme mariée de 39 ans déjà mère d’un fils. «J’ai pris la décision en une seconde.»

En Croatie, l’IVG est légale jusqu’à la 10e semaine de grossesse. Au-delà, elle est possible si la santé du fœtus ou de la mère est gravement menacé et en cas de viol et d’inceste. Mirela remplissait les conditions, ce qui n’a pas empêché quatre hôpitaux de Zagreb de lui claquer la porte au nez.