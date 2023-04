S’il ne se rend pas, la police publiera sa photo non pixélisée

Le 18 septembre 2022, vers 18 h 30, après le match de Coupe de Suisse opposant le FC Aarau au FC Bâle, un homme avait été frappé et piétiné par plusieurs inconnus dans le passage souterrain de la gare d’Aarau (AG). La victime était alors tombée au sol, ce qui avait poussé un homme à lui asséner des coups de pied, dont un violent sur la tête.

Suite à cette agression, la victime avait subi d’importantes blessures au niveau du visage et de la tête. Malgré une enquête intensive, le principal suspect n’a toujours pas été identifié. Mais les faits ont été filmés. Le ministère public de Lenzbourg-Aarau annonce ce lundi, via un communiqué de presse, avoir ordonné «un avis de recherche public». Cela signifie que sa photo sera publiée sous forme de pixels. Si cela ne permet toujours pas de l’identifier, des images non pixélisées seront diffusées dès le 8 mai 2023.