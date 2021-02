États-Unis : «S’il vous plaît, ne me tuez pas»

Un jeune homme qui faisait une violente crise est décédé trois jours après l’intervention de la police, en décembre 2020. Selon l’avocat de la famille, un officier s’est agenouillé pendant 5 minutes sur le cou de la victime.

Un Philippino-Américain de 30 ans est décédé fin 2020 dans des circonstances rappelant celles qui avaient coûté la vie à George Floyd. La semaine dernière, la famille d’Angelo Quinto a porté plainte contre la police d’Antioch (Californie) pour «mort injustifiée». Le 23 décembre, Isabella Collins a appelé les forces de l’ordre depuis le domicile familial parce que son frère faisait une violente crise et qu’elle craignait qu’il ne fasse du mal à leur mère, explique CNN.

Selon l’avocat de la famille, Angelo Quinto «souffrait d’anxiété, de dépression et de paranoïa depuis quelques mois». Avant l’arrivée de la police, la mère du trentenaire était parvenue à le calmer un peu en le serrant contre sa poitrine, explique Me John Burris dans un communiqué. Une fois sur place, les deux officiers n’ont pas tenté de comprendre ce qui se passait et ont immédiatement arraché Angelo des bras de sa mère, affirme l’avocat.

Maria Quinto-Collins a filmé une partie du drame avec son téléphone portable. «Ces policiers avaient déjà menotté Angelo, mais ils n’ont pas arrêté leur agression sur le jeune homme et ont inexplicablement commencé à utiliser la technique «George Floyd», qui consiste à placer un genou sur l’arrière et le côté de son cou», dénonce l’homme de loi. Le supplice de la victime aurait duré 5 minutes. «S’il vous plaît, ne me tuez pas», a répété plusieurs fois Angelo, vétéran de la marine américaine.

Sur les images enregistrées par la mère de la victime, on peut entendre cette dernière demander aux policiers ce qui s’est passé. Angelo est inanimé, couché sur le ventre. Les officiers finissent par le retourner, révélant le visage ensanglanté du trentenaire. Il est ensuite transporté sur un brancard et des ambulanciers lui administrent des compressions thoraciques. Le jeune homme décédera trois jours plus tard à l’hôpital.

D’après la famille de la victime, les policiers ne portaient pas de bodycam. Deux mois après les faits, la police d’Antioch n’a toujours pas diffusé de communiqué concernant la mort d’Angelo. Les causes du décès du trentenaire font toujours l’objet d’une enquête, a fait savoir le médecin légiste du comté de Contra Costa. En attendant d’obtenir des réponses, Isabella Collins lutte contre un terrible sentiment de culpabilité: elle s’en veut terriblement d’avoir appelé la police. «Je ne pense pas que j’arrêterai un jour de me sentir mal. Si ça avait été la bonne chose à faire, cela n’aurait pas tué mon frère», confie-t-elle.

Ni la police d’Antioch, ni le bureau du procureur de la ville n’ont répondu aux sollicitations de CNN.