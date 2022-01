Gims supplie de ne pas lui souhaiter bonne année

Gims : «Par pitié, ne me souhaitez pas «bonne année»

Gims, de confession musulmane, a supplié ses fans de ne pas lui adresser leurs vœux pour des célébrations qui ne font pas partie de ses convictions.

«S’il vous plaît, pardon, par pitié, pas de «bonne année». Ne me le souhaitez pas. C’est pas grave, je ne le prendrai pas mal. Promis», est-il écrit en légende d’une vidéo d’une story repérée par Lefigaro.fr . Ensuite, l’artiste d’origine congolaise, 35 ans, explique, face à sa caméra, lunettes noires sur le nez et casquette sur la tête: «S’il vous plaît, avec les «bonne année» et «Nouvel-An», laissez-moi avec ça. Vous savez bien que je ne suis pas comme ça et que n’ai jamais répondu à ça, et vous continuez à m’en envoyer tout le mois de janvier et février.» Il a ensuite critiqué les musulmans qui lui envoient leurs vœux «la plupart du temps»: «Les frères, ne faites pas ça. On a la même conviction.» Les célébrations de fin d’année ne sont pas les seules à être dans le viseur de Gims.

Il abhorre également les anniversaires. «Ah, ça aussi, laissez ça. S’il vous plaît, je souffre avec ça. On ne fête pas ça. Parce que c’est comme ça. En plus, un anniversaire, c’est un pas de plus vers la mort. Donc, on se réjouit de quoi finalement? Ça ne fait pas partie de nos convictions à nous musulmans», dit-il avant de demander à ses «frères» de se concentrer sur «nos trucs à nous» et de «rester forts sur nos valeurs». Pour autant, Gims, qui sera avec Sexion d’assaut en 2022 à Sion sous les étoiles, notamment, veut se montrer tolérant: «Ce n’est pas méchant. Tous ceux qui font Thanksgiving, ils sont tranquilles. Ils ne font pas l’Aïd (ndlr: Aïd el-Kebir, une des plus importantes fêtes musulmanes). Noël, etc., on respecte, mais ce ne sont pas nos fêtes. Quand je vois de grands sapins chez des Mustafa ou des Bakari, je vois juste qu’on n’est pas concentré à la maison, là-bas.»