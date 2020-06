Football

«S’il y a eu corruption, il faut retirer le Qatar»

Dans «Le Monde», l’ancien président de l’UEFA Michel Platini est revenu sur l’épisode de l’attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

«Je n’ai pas besoin de l’argent du Qatar»

Depuis l’attribution de la Coupe du monde au Qatar, les nombreux soupçons de corruption ont terni l’image de la candidature. Les conditions de travail dangereuses sur les chantiers des stades n’ont pas non plus aidé à améliorer la réputation des Qataris.

«Je dis pour qui je vote et j’en prends plein la gueule»

Et de conclure: «J’avais voté Maroc pour le Mondial 2006 et l’avais dit à Chirac. J’ai perdu. J’avais voté l’Italie pour l’Euro 2012 et j’ai perdu. J’ai toujours dit pour qui je votais. Vous voulez de la transparence les journalistes? Je dis pour qui je vote, et j’en prends plein la gueule…»