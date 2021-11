Accident de chantier – «S’il y a eu un pépin, c’est qu’il y a eu une faute, à déterminer»

Le 23 février 2005, le quartier de Saint-Laurent était bouclé pour des questions de sécurité. Philippe Maeder/VQH

Durant le vaste chantier de la future ligne du M2, un grave incident s’était produit en plein centre-ville de la capitale vaudoise en février 2005. En raison d’une poche d’eau non repérée par les sondages, le sous-sol creusé s’était dérobé, provoquant vers 18 h un cratère sur la place Saint-Laurent, devant l’entrée d’un fast-food. L’immeuble voisin qui abrite une grande surface sur plusieurs étages était menacé, d’autant plus que durant la nuit, le sol avait continué de se dérober malgré les premières interventions. Alors à la tête du dicastère des travaux de la commune, Olivier Français avait dû gérer cette crise, sans victimes humaines.

Apporter vite des solutions

«Quand vous êtes maître d’ouvrage et que ce type de pépin apparaît, vous êtes catastrophé, mais il faut ensuite vite réagir et apporter des solutions, déclare celui qui est devenu depuis quelques années conseiller vaudois aux États. À cette époque, à Lausanne, avec mon expérience professionnelle et mon réseau, j’avais un dispositif le soir même. Mais le lendemain, j’ai dû contredire mes certitudes. Je pensais par exemple avoir affaire à un trou de 500 m3, et pendant la nuit il est passé à 1’500 m3!»

Olivier Français estime qu’en tant que spécialiste, il faut avoir beaucoup d’humilité et reconnaître ses fautes. «Car s’il y a eu un pépin, c’est qu’il y a eu une faute et il s’agit ensuite de la déterminer. Enfin en tant que responsable de chantier et élu politique, il faut aussi rétablir au plus vite la situation. Mais il faut accepter aussi de se tromper d’où l’importance d’être bien entouré.»

«Quand il n’y a pas victimes humaines, on pousse un grand ouf de soulagement»