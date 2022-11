Silance: un single avant l’album en 2023

Lausanne : Silance: l’amuse-bouche avant l’album

«Le visuel qui accompagne ce single colle à l’état d’esprit de l’artiste: un mélange d’audace, de confiance en soi et de défi», écrit le label de Silance. Ce morceau détonne dans l’univers de cet artiste androgyne avec ses sonorités électroniques. Tout comme la mélodie, le message du morceau est, lui aussi, puissant. Dans cet «hymne LGBT», Silance s’affiche en «messagère d’une nouvelle génération forte, décomplexée, ouverte au monde qui veut défendre tous les laissés-pour-compte ainsi que celles et ceux qui subissent au quotidien les quolibets d’une minorité décérébrée». Et de citer les influences de chanteuses telles qu’Angèle, Dua Lipa ou Aloïse Sauvage, «des femmes qui font fi des catégories, des normes et des codes». Ça tombe bien, Silance partagera la scène des Docks à Lausanne avec la dernière nommée, vendredi 4 novembre 2022. De quoi avoir sans doute aussi un avant-goût de l’album.