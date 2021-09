Concert à Yverdon-les-Bains (VD) - Silance prête à faire du bruit avec ses maux en musique

J’écris depuis mes 14 ans. Ado, j’écoutais beaucoup de rap conscient, Psy4 de la rime ou Sniper. En 2018, lors d’une soirée «open mic» à Lausanne, je suis montée sur scène. J’ai eu une révélation. Je me suis sentie à ma place. J’ai ensuite commencé à faire des instrus en autodidacte. J’étais perdue face à un logiciel que je ne captais pas et un piano dont je ne connaissais pas les notes. J’ai fouillé, tenté des trucs dans tous les sens.

C’est vrai. J’extériorise des choses négatives que j’ai vécues et je les transforme en rage de vivre. C’est ma revanche. J’étais vouée à l’échec. J’ai mal géré l’école avec ma grande gueule et ensuite, j’ai vraiment peiné à m’intégrer dans la société.

Via mon label, Two Gentlemen. Yvan vient du rap conscient et il a une grande variété musicale. Même s’il y a un décalage générationnel, je ne voulais pas de quelqu’un d’actuel et tomber dans le truc commercial.