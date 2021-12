Silent Disco de Bô Nouvel An à suivre en direct

Bô Nouvel An à Lausanne : Silent Disco Géante à vivre en live dès 20h30

Suivez en streaming, jusqu’à 2 heures du matin, les performances des DJ à l’affiche de l’événement du Bô Nouvel An à Lausanne.

Avec la Silent Disco Géante du Bô Nouvel An, le saut dans 2022 sera silencieux et festif sur la place Centrale à Lausanne, de 20h30 à 2h. Une dizaine de DJ sont à l’affiche sur les trois canaux, programmés par Les Arches, Bô Noël, Silent-disco.com et «20 minutes». L’événement est accessible sous le régime de la 3G (personnes vaccinées, guéries ou testées négatives). Infos et billetterie: bo-noel.ch