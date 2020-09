«C’est une première suisse. Ce projet a excité toute notre équipe, tant il est novateur et augure ce que pourrait être le streaming de demain», explique d’entrée de jeu Bertrand Saillen, directeur de Mediaprofil. Sa société d’audiovisuel basée à Vevey est réputée tant pour son travail pour les TV que pour les diffusions en live sur le web. Pour que la retransmission de cette Silent Party virtuelle depuis le MAD soit possible, l’homme a dû résoudre de nombreux défis techniques. «Sur un direct normal, il n’y a qu’une seule réalisation pour le son et l’image. Là, on aura une triple réalisation, soit une pour chacun des trois artistes qui passeront de la musique en même temps sur scène», résume-t-il. Une dizaine de techniciens et caméramans seront sur place pour capter les performances des vingt-quatre personnalités à l’affiche.