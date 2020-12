Le best of de la première soirée de la silent party de septembre 2020.

C’est la même chose chaque fin d’année à l’approche des douze coups de minuit: vous ne savez pas quoi passer comme musique ou sur quelle chaîne de télévision vous brancher… Nous avons la solution pour vous amuser de 22 h à 2 h dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2020: la silent party virtuelle diffusée en direct depuis un lieu de Villars (VD) tenu secret et fermé au public. Sur notre app et notre site, vous pourrez zapper à votre guise entre trois canaux (electro, hip-hop, all styles). La musique et l’image changeront selon votre choix.