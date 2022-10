Les Grammys 2023 sans Silk Sonic

États-Unis : Silk Sonic n’entrera pas dans la course aux Grammys

Les nominés pour la 65e édition des Grammy Awards ne seront connus que le 15 novembre 2022. Une chose est cependant déjà certaine, le duo Silk Sonic ( qui interdit les téléphones durant ses concerts ), formé par Bruno Mars et Anderson .Paak, n’en fera pas partie. Dans un communiqué transmis à «Billboard», Bruno Mars a indiqué que l’album «An Evening With Silk Sonic», sorti en novembre 2021, ne serait pas soumis aux membres de l’Académie nationale des arts et des sciences de l’enregistrement, qui choisissent les différents nominés.

«Andy et moi, et toutes les personnes qui on travaillé à la création de ce disque, avons gagné quand le public a aimé le premier single, «Leave the Door Open». Tout le reste n’était que la cerise sur le gâteau. Nous remercions les Grammys de nous avoir permis de nous produire deux fois chez eux et de nous avoir récompensés durant la dernière cérémonie en date. Nous serions fous d’en demander plus», a confié l’artiste de 37 ans. En 2022, Silk Sonic avait remporté quatre prix: chanson de l’année, enregistrement de l’année, meilleure chansons R&B et meilleure performance R&B.