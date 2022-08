Conseil fédéral : S’ils atteignent 10%, les Vert’libéraux attaqueront un des sièges PLR

Le président des Vert’libéraux, Jürg Grossen, a déclaré dans une interview dimanche à la « NZZ am Sonntag » que son parti «a sa place au Conseil fédéral». Ils se sont fixé pour objectif d’atteindre les 10% des voix aux élections fédérales d’octobre 2023 et proposeront, s’ils y parviennent, une nouvelle répartition des sièges. En 2019, le parti avait fait 7,8%.

Seul l’UDC a droit à deux sièges

Pour lui, il n’est pas envisageable d’additionner les voix Vertes et Vert’libérales pour tenter de placer un conseiller fédéral «commun» élu sous la thématique écologiste. «Personne ne demande au PS et aux Verts de s’additionner et de choisir un conseiller fédéral commun «syndical», ni au PLR et à l’UDC de placer un élu commun pour les automobilistes», argumente-t-il.