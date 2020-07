Zurich

«S’ils rendent le pot d’échappement, tout sera oublié»

Un concessionnaire de Vespa de Zurich a demandé à des voleurs de rendre le système d’échappement qu’ils lui ont dérobé. Il propose d’abandonner sa plainte.

Encagoulés et portant des masques de protection sur le visage, ils étaient bien préparés. Deux hommes ont démonté le pot d'échappement d'une Piaggio devant un garage de Vespa de Zurich le 17 juillet dernier. Sur les images de vidéosurveillance fournies par le garagiste lésé, on aperçoit les deux voleurs sortir des outils de leurs poches et commencer leur «travail» à la lueur de lampes de poche. Les deux individus ne craignaient pas de se faire prendre: Ils ont mis plus de neuf minutes avant de réussir à retirer le pot d’échappement de la Vespa et de s’enfuir en toute tranquillité.