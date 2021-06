Cyclisme - Silvan Dillier et Marlen Reusser sont champions de Suisse

À 30 ans, Silvan Dillier a remporté les championnats de Suisse sur route qui se déroulai en t dimanche à Knutwil, dans le canton de Lucerne. En l ’ absence de Stefan Küng, qui a remporté le titre dans le contre-la-montre mercredi à Lausanne, l ’ Argovien s ’ est imposé au sprint devant le Valaisan Simon Pellaud et le Zurichois Johan Jacobs.

C ’ est le deuxième titre national sur route remporté par Jacobs après sa victoire en 2017 et le troisième si l ’ on ajoute celui gagné en 2015 dans le contre-la-montre.