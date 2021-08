Italie : Silvio Berlusconi à nouveau hospitalisé pour des examens

C’est la cinquième fois depuis le début de l’année que l’ancien chef du gouvernement italien, âgé de 84 ans, se retrouve à l’hôpital.

L’ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, âgé de 84 ans et qui a multiplié les séjours à l’hôpital depuis le début de l’année, est de nouveau hospitalisé pour des examens, a indiqué vendredi un porte-parole.

En janvier, il a séjourné plusieurs jours au Centre cardio-thoracique de Monaco pour des problèmes d’arythmie cardiaque, et en septembre 2020, il avait été hospitalisé en raison d’une infection pulmonaire due au Covid-19.

Toujours actif en politique

Le Cavaliere, qui est encore député européen et toujours président du parti qu’il a fondé, Forza Italia, ne semble cependant pas avoir perdu sa combativité politique et a lancé une série de propositions, de la création d’un parti unique de la droite avec la Ligue de Matteo Salvini et Fratelli d’Italie de Giorgia Meloni (extrême droite) d’ici 2023, date théorique des prochaines législatives, à la baisse des impôts.