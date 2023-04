Silvio Berlusconi: «C’est dur, mais je m’en sortirai encore cette fois-ci»

«J’ai réussi à remonter la pente, même dans des situations difficiles et délicates», affirme Silvio Berlusconi dans les colonnes du quotidien «Il Giornale» qui fait partie de son empire médiatique.

«C’est dur, mais je m’en sortirai encore cette fois-ci», assure Silvio Berlusconi, l’ex-chef de gouvernement italien atteint de leucémie et hospitalisé en soins intensifs, dans l’édition de vendredi du quotidien «Il Giornale». «J’ai réussi à remonter la pente, même dans des situations difficiles et délicates», insiste-t-il dans les colonnes de ce journal faisant partie de son empire médiatique.

Le magnat des médias de 86 ans, en soins intensifs depuis mercredi au prestigieux hôpital San Raffaele de Milan, «s’est bien reposé et réagit bien à son traitement», a également affirmé, vendredi sur la chaîne Rai 3, le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, numéro deux du parti présidé par Silvio Berlusconi, Forza Italia, qui fait partie de la coalition gouvernementale dirigée par Giorgia Meloni.

«Courage Silvio. Nous t’attendons souriant au Sénat»

Surnommé «l’immortel» pour sa longévité en politique et réélu au Sénat en 2022, l’octogénaire souffre d’une infection pulmonaire liée à «une leucémie myélomonocytaire chronique dont il souffre depuis un certain temps», selon ses médecins. Ses proches, notamment son frère et ses enfants, ont défilé à son chevet dans l’unité de Cardiologie du San Raffaele, situé dans la banlieue de Milan.