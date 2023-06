L’ex-chef du gouvernement Silvio Berlusconi est mort en Italie

Silvio Berlusconi est décédé ce lundi, à l’hôpital San Raffaele de Milan, a annoncé «Il Corriere della Sera». Le leader de Forza Italia avait 86 ans. Il était entré à San Raffaele, vendredi dernier, après «une longue hospitalisation» – 45 jours – qui s’était achevée il y a quelques semaines, en raison d’une pneumonie et d’une forme de leucémie.

Le 5 avril, celui qui était l’un des hommes les plus riches de la Péninsule – avec une fortune évaluée, début avril, par «Forbes», à 6,4 milliards d’euros – avait déjà été hospitalisé pendant six semaines dans ce prestigieux établissement, pour traiter un état de faiblesse lié à une infection pulmonaire, mais ses médecins avaient révélé qu’il souffrait de leucémie chronique. Il s’était adressé, début mai, à ses sympathisants pour la première fois, dans un message vidéo, depuis sa chambre d’hôpital, assis derrière un bureau, avec la bannière du parti et le drapeau italien derrière lui.