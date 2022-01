Italie : Silvio Berlusconi est sorti de l’hôpital

L’ex-chef du gouvernement a quitté l’établissement milanais où il se trouvait depuis une semaine.

Le milliardaire a été retenu à l’hôpital à cause d’une infection.

Silvio Berlusconi, 85 ans, est sorti lundi de l’hôpital de Milan où il avait été admis il y a huit jours pour des examens. L’ex-chef du gouvernement et milliardaire italien, qui portait chapeau et masque chirurgical, est sorti de l’hôpital San Raffaele peu après 12h30, accompagné par son amie Marta Fascina, une ancienne mannequin de 53 ans sa cadette. Il a salué les carabiniers en faction et les journalistes avant de s’engouffrer dans une berline.