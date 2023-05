Italie: Silvio Berlusconi a quitté l’hôpital

Des carabiniers et des policiers se rassemblent le 19 mai 2023 à l’hôpital San Raffaele de Milan, avant la sortie de l’ancien premier ministre italien et magnat des médias, Silvio Berlusconi. L’ancien premier ministre italien Silvio Berlusconi est sorti le 19 mai 2023 de l’hôpital de Milan, où il avait été admis il y a plus de six semaines, souffrant d’une leucémie et d’une infection pulmonaire.