Football italien : Silvio Berlusconi retrouve la Serie A avec Monza

Vainqueur en barrages, le club racheté par Berlusconi évoluera dans l’élite la saison prochaine. L’ex-Premier ministre est ambitieux et vise la Ligue des champions.

«Gagner le championnat»

«C’est une grande joie. Monza a été fondé en 1912 et n’était jamais allé en Serie A. Aujourd’hui, nous y sommes et Monza a l’équipe qu’il mérite et qui rencontrera l’année prochaine les grands du championnat d’Italie», a commenté l’ex-Premier ministre sur DAZN, après être allé féliciter un à un ses joueurs dans le vestiaire. «Et vous voulez savoir? On veut gagner le championnat et aller en Ligue des champions», a-t-il ajouté, restant fidèle à son ambition légendaire.