Italie: Silvio Berlusconi serait atteint d’une leucémie

Le magnat des médias et sénateur italien a fait des allers-retours à l’hôpital ces dernières années.

«Il Corriere della Sera» , le principal quotidien italien et considéré généralement comme très bien informé, a également rapporté qu’une leucémie lui avait été diagnostiquée. Paolo Russo, porte-parole de Berlusconi, a assuré pour sa part ne pas être autorisé à donner des informations sur la santé du chef du parti conservateur Forza Italia, membre de la coalition au pouvoir, se bornant à dire que «Il Corriere della Sera» est le journal le plus respecté en Italie».

«Son état était stable»

Le magnat des médias et sénateur âgé de 86 ans, qui a fait des allers-retours à l’hôpital ces dernières années, a été admis mercredi dans l’unité de cardiologie de l’hôpital San Raffaele de Milan pour des problèmes respiratoires. Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, haut responsable de Forza Italia, a déclaré dans la matinée qu’il avait parlé au médecin du magnat.

«Il m’a dit que Silvio Berlusconi avait passé une nuit tranquille et que son état était stable», a-t-il déclaré, précisant qu’il avait passé des coups de fil aux dirigeants de son parti. Selon l’agence de presse Ansa, citant des sources de son entourage, l’octogénaire aurait débuté mercredi une chimiothérapie pour traiter sa leucémie.

Physiquement diminué

Jeudi matin, plusieurs membres de sa famille, seuls autorisés à le voir, se sont rendus à l’hôpital situé dans la banlieue de la capitale lombarde, notamment son frère Paolo, sa fille aînée Marina et son plus jeune fils Luigi. Silvio Berlusconi a été transporté d’urgence à l’hôpital mercredi, après s’être plaint de difficultés respiratoires et d’un faible taux d’oxygène dans le sang.