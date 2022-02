SiM cartonne avec sa BO de L’Attaque des Titans

Heavy Metal : SiM explose dans les charts avec sa BO de «L’Attaque des Titans»

Le groupe japonais de alt-metal cartonne avec «The Rumbling», générique d’ouverture de la 2e partie de la saison finale de «L’Attaque des Titans».

La partie 2 de la saison finale de «L’Attaque des Titans» est diffusée depuis le 16 janvier 2022 sur la plateforme de streaming Wakanim. La musique de son générique d’ouverture est sans aucun doute la plus violente que n’a jamais eu la série animée. Elle est l’œuvre du groupe japonais de alt-metal SiM, formé en 2004 et star en Asie. Le titre s’appelle «The Rumbling». Il figurait le 3 février 2022 dans le Top 10 des morceaux les plus viraux dans le monde, selon le classement de Spotify.