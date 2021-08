Saut à skis - Simon Amman dispute «très probablement» sa dernière saison

Les sauteurs helvétiques ont brillé samedi lors du Grand Prix d’été de Courchevel. Gregor Deschwanden et Simon Ammann ont pris respectivement la 2e et la 3e place d’une épreuve remportée par l’Autrichien Stefan Kraft. A cette occasion, le Saint-Gallois de 40 ans a indiqué qu’il s’agissait très probablement de sa dernière saison d’été : «Only Prolog but anyway nice start into my most probably last summer season», a commenté Simi sur Instagram.