Saut à skis - Simon Ammann en route pour ses septièmes JO

Swiss-Ski a annoncé la composition de ses équipes nationales de saut à skis et de biathlon, en vue de la saison 2021-2022. Dans la première catégorie, le Vaudois Killian Peier sera le seul représentant helvétique au plus haut niveau, comme cette saison. Par ailleurs, tout comme Gregor Deschwanden et Dominik Peter, qui appartenaient jusqu’à présent au cadre B, Simon Ammann s’est vu octroyer le statut de cadre A. Le Saint-Gallois de 39 ans pourrait donc prendre part à ses septièmes Jeux olympiques, l’hiver prochain à Pékin (Chine). Il n’a pas raté une seule édition depuis sa première participation, en 1998 à Nagano (Japon).