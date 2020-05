Genève

Simon Brandt contre-attaque et porte plainte

Le candidat malheureux à l’Exécutif genevois, mis en prévention par la justice, dénonce notamment un abus de pouvoir.

Après avoir été mis en prévention pour violation du secret de fonction et arrêté par la police en décembre, Simon Brandt reprend l’initiative dans l’affaire éponyme, classée depuis. Selon le «GHI», le candidat malheureux à l’Exécutif de la Ville de Genève et désormais conseiller municipal a déposé plainte le 5 mars dernier. Le PLR attaque «pour induction de la justice en erreur, violation du secret de fonction, dénonciation calomnieuse et plus largement abus de pouvoir» d’après l’hebdomadaire genevois.