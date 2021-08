Genève : Simon Brandt voulait 1,1 million, il obtient 2651 francs

L’élu désirait être dédommagé pour les torts économiques et moraux subis lors de son arrestation en 2019. La justice ne lui donne que très partiellement raison.

Le conseiller municipal PLR Simon Brandt réclamait 1,1 million de francs pour réparer le tort moral et les dommages économiques qu’il estime avoir subis dans une affaire où il avait été accusé de violation du secret de fonction. Ainsi que le révèle ce vendredi « Le Temps », la justice genevoise ne lui a donné que très partiellement raison. En lieu et place du million demandé, la Chambre pénale de recours lui a attribué 2651 francs.

Pour rappel, l’élu avait brièvement été arrêté en décembre 2019. Le Ministère public le soupçonnait d’avoir consulté sans droit la main courante de la police, son employeur d’alors, pour médiatiser un scandale de harcèlement sexuel survenu chez les jeunes PLR – dans le dessein de servir l’ex-conseiller d’État Pierre Maudet. Lors de son interpellation, Simon Brandt avait été menotté, puis avait fait l’objet d’une fouille corporelle intime. Cette procédure a par la suite été classée et l’intéressé a été blanchi. Il guerroie depuis contre le Parquet, estimant avoir été victime d’un traitement injuste et disproportionné.

Dans ce cadre, rappelle «Le Temps», il sollicitait 832’000 francs pour réparer le dommage économique subi (l’élu faisait un lien entre sa non-élection à la Mairie de la Ville et ses déboires judiciaires) et 250’000 francs de tort moral. Il a finalement obtenu 651 francs à titre de dommage économique, pour des frais médicaux; et 2000 francs de tort moral, sans doute, suppose raisonnablement le quotidien national, pour l’épisode de la fouille. Simon Brandt peut encore, s’il le désire, porter l’affaire devant le Tribunal fédéral.