Accident : Simon Castaldi hospitalisé d’urgence

Le candidat de téléréalité s’est méchamment blessé avec un couteau. Heureusement pour lui, plus de peur que de mal.

En story Instagram, le candidat de téléréalité a fait savoir qu’il avait été hospitalisé aux urgences. Il a ensuite expliqué à ses abonnés ce qui lui était arrivé. «On a reçu des colis comme tous les matins, dont un avec des attaches compliquées. Donc, je prends un couteau de cuisine bien aiguisé, et je me rentre le couteau, je me le plante même, entre le pouce et l’index! Dans la seconde, je vois mon sang gicler!» a-t-il dit. Réalisant la gravité de la situation, Simon a paniqué.