Athlétisme : Simon Ehammer ne veut pas manquer sa première vaudoise 

Valise moins lourde

En août prochain, aux Mondiaux de Budapest, le Suisse ne sait pas encore s’il s’alignera dans les deux disciplines ou non. «Je veux continuer le décathlon et le saut en longueur, je suis encore jeune et j’ai des objectifs dans les deux disciplines, sourit l’ambitieux athlète, rencontré à son arrivée dans la capitale olympique. Je veux améliorer mes lancers, où j’ai encore une grande marge de progression et ainsi augmenter mon total de points en décathlon. Ensuite peut-être que je me concentrerai uniquement sur le saut en longueur.»

Logistiquement, ce sera plus simple. Six sauts et deux heures de compétition contre dix épreuves en deux jours. «Et ma valise est moins lourde car je ne dois pas amener dix paires de chaussures comme au décathlon, sourit-il. Je peux m’entraîner plus longtemps et de manière plus spécifique.»