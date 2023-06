Ligue de diamant: Simon Ehammer gagne la longueur à Oslo

Rapide Marie-Josée Ta Lou

Femke Bol: 4e temps de l’histoire

Seules trois athlètes ont couru plus vite qu’en 52’’30 dans l’histoire, et toutes étaient sur le dernier podium olympique: Bol, l’Américaine Dalilah Muhammad (2e à Tokyo en 2021) et sa compatriote Sydney McLaughlin-Levrone.

Des temps de légendes sur 5000m

En 12’41’’73, les deux athlètes ont réussi la meilleure performance mondiale de l’année et frappé un grand coup. Seules des légendes de l’athlétisme ont déjà couru plus vite sur la distance: le recordman du monde ougandais Joshua Cheptegei, les Éthiopiens Kenenisa Bekele et Haile Gebrselassie, et le Kényan Daniel Komen.