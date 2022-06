Athlétisme : Simon Ehammer sur le podium au meeting d’Oslo

L’Appenzellois a pris la troisième place à la longueur au meeting Diamond League en Norvège. Jason Joseph a terminé 5e sur 110 m haies.

Dans des conditions difficiles – pluie intermittente et orage –, il a été devancé par le champion olympique de la discipline, le Grec Miltiadis Tentoglou (8,10 m) et, lors du sixième et dernier saut, par le Suédois Thobias Montler (8,05 m).