Athlétisme : Simon Ehammer y a cru jusqu’au bout mais doit se contenter de l’argent

En tête du classement tout au long du décathlon aux Européens de Munich, l’Appenzellois de 22 ans a vu l’or lui filer sous le nez lors de la dernière épreuve et termine 2e.

D’un côté, il y a un tout nouveau record de Suisse et la confirmation d’un énorme talent. De l’autre, il y a la frustration d’être passé tout près d’un coup retentissant. En tête du décathlon des Européens de Munich de la première à l’avant-dernière épreuve, Simon Ehammer repart finalement avec la médaille d’argent. Au vu de sa joie à l’issue du 1500 m, largement partagée avec ses proches, on suppose qu’il s’en contente aisément. Mais on ne peut s’empêcher de songer à l’or qui lui a longtemps été promis.