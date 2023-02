Hockey sur glace: Simon Le Coultre a perdu un rein

Grosse tuile pour GE Servette et Simon Le Coultre. Le Vaudois ne rechaussera plus ses patins cette saison. Le défenseur de 23 ans, touché le 24 janvier passé à Ambri, était resté plusieurs jours à l’hôpital de Lugano avant de pouvoir regagner le bout du lac. Et pour cause: il y avait subi l’ablation d’un rein, l’organe étant trop endommagé après un choc pour être sauvé.